Генштаб: ВСУ за добу знищили 180 окупантів і 6 ворожих танків

Генштаб: ВСУ за добу знищили 180 окупантів і 6 ворожих танків
Фото: wikimedia.org

За інформацією Генерального штабу ВСУ, Росія за 160 днів загарбницької війни в Україні втратила 41 350 військових, 1 774 танки та 939 артилерійських систем.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.08 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 41 350 (+180) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1 774 (+6) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 4 022 (+8) од,
  • артилерійських систем – 939 (+3) од,
  • РСЗВ – 259 (+0) од,
  • засобів ППО – 118 (+1) од,
  • літаків – 223 (+0) од,
  • гелікоптерів – 191 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 740 (+1) од,
  • крилатих ракет – 180 (+6) од,
  • кораблів/катерів – 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2 922 (+8) од,
  • спеціальної техніки – 83 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках.  

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