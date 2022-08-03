Генштаб: ВСУ за добу знищили 180 окупантів і 6 ворожих танків

За інформацією Генерального штабу ВСУ, Росія за 160 днів загарбницької війни в Україні втратила 41 350 військових, 1 774 танки та 939 артилерійських систем.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.08 орієнтовно склали:

особового складу – близько 41 350 (+180) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1 774 (+6) од,

бойових броньованих машин ‒ 4 022 (+8) од,

артилерійських систем – 939 (+3) од,

РСЗВ – 259 (+0) од,

засобів ППО – 118 (+1) од,

літаків – 223 (+0) од,

гелікоптерів – 191 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 740 (+1) од,

крилатих ракет – 180 (+6) од,

кораблів/катерів – 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 922 (+8) од,

спеціальної техніки – 83 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках.