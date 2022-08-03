Шредер після зустрічі з Путіним заявив, що той налаштований на переговори з Україною

Ексканцлер Німеччини Герхард Шредер в інтерв’ю німецьким ЗМІ заявив, що російський президент Владімір Путін відкритий до дипломатичного врегулювання з Україною, повідомляє Українська правда.

Шредер підтвердив, що зустрічався з Путіним минулого тижня.

"Хороша новина полягає в тому, що Кремль хоче досягти переговорного рішення. Уже був переговорний підхід до конфлікту між Україною та Росією, наприклад, у Стамбулі в березні. Турки були дуже корисні, оскільки вони брали участь у переговорах щодо поставок зерна. Наразі це дуже корисно. Першим успіхом є угода про зерно, можливо, можна буде повільно розширити її до припинення вогню" , - заявив він.

Шредер також висловився за посередницьку роль Німеччини у врегулюванні, і, на його думку, вони нині роблять недостатньо.

Окрім цього Герхард Шредер назвав війну в Україні "помилкою російського уряду", але наголосив, що для врегулювання потрібні поступки обох сторін.

"Якщо ви подивитеся на дійсно актуальні проблеми, вони вирішувані. По-перше, Крим: ідея про те, що президент України Зеленський забирає Крим військовим шляхом, абсурдна" , - сказав Шредер, зазначивши, що за винятком татарської меншини, цей регіон є нібито російським.

"Хто всерйоз вірить, що російський президент може колись знову відмовитися від Криму?" - зазначив він.

На думку ексканцлера, вирішення питання Криму потребує часу, "можливо, не 99 років, як у Гонконзі, а в наступному поколінні".

"По-друге, членство України в НАТО – на щастя, хто завадив цьому на саміті НАТО 2008 року? Ангела Меркель і Франк Вальтер Штайнмаєр. Це було мудре рішення, і навіть пан Зеленський сказав, що є альтернатива, наприклад збройний нейтралітет України, без членства в НАТО, як Австрія" , - сказав Шредер.

Врегулювання ситуації довкола Донбасу в його очах виглядає складнішим.

"Мінська угода передбачає, що Донбас має залишитися в складі української держави, але при цьому російська меншина матиме більші права. Але українці навіть скасували двомовність на Донбасі. Для цього потрібно буде знайти рішення, засноване на моделі швейцарського кантону" , - сказав Шредер.

На його думку, основне питання полягає в тому, чи є бажання взагалі завершити конфлікт.