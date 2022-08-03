Шредер после встречи с Путиным заявил, что тот настроен на переговоры

Экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер в интервью немецким СМИ заявил, что российский президент Владимир Путин открыт к дипломатическому урегулированию с Украиной, сообщает Украинская правда.

Шредер подтвердил, что встречался с Путиным на прошлой неделе.

"Хорошая новость состоит в том, что Кремль хочет достичь переговорного решения. Уже был переговорный подход к конфликту между Украиной и Россией, например, в Стамбуле в марте. Турки были очень полезны, поскольку они участвовали в переговорах по поставкам зерна. Пока это очень полезно. Первым успехом является соглашение о зерне, возможно, можно будет медленно расширить его до прекращения огня" , - заявил он.

Шредер также высказался за посредническую роль Германии в урегулировании. По его мнению, сейчас правительство ФРГ делает недостаточно.

Кроме того Герхард Шредер назвал войну в Украине "ошибкой российского правительства", но подчеркнул, что для урегулирования нужны уступки обеих сторон.

"Если вы посмотрите на действительно актуальные проблемы, они решаемы. Во-первых, Крым: идея о том, что президент Украины Зеленский забирает Крым военным путем, абсурдна" , - сказал Шредер, отметив, что за исключением татарского меньшинства этот регион является якобы российским.

"Кто всерьез верит, что российский президент может когда-нибудь снова отказаться от Крыма?" – отметил он.

По мнению экс-канцлера, решение вопроса Крыма требует времени, "возможно, не 99 лет, как в Гонконге, но в следующем поколении".

"Во-вторых, членство Украины в НАТО – к счастью, кто помешал этому на саммите НАТО в 2008 году? Ангела Меркель и Франк Вальтер Штайнмайер. Это было мудрое решение, и даже господин Зеленский сказал, что есть альтернатива, например вооруженный нейтралитет Украины, без членства в НАТО, как Австрия" , – сказал Шредер.

Урегулирование ситуации вокруг Донбасса в его глазах выглядит более сложным.

"Минское соглашение предусматривает, что Донбасс должен остаться в составе украинского государства, но при этом российское меньшинство будет иметь больше прав. Но украинцы даже отменили двуязычие на Донбассе. Для этого нужно будет найти решение, основанное на модели швейцарского кантона" , - сказал Шредер.

По его мнению, основной вопрос состоит в том, есть ли желание вообще завершить конфликт.