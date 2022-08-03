Подоляк відповів на заяву Шредера щодо готовності Путіна до переговорів

В Офісі президента Володимира Путіна заявили, що переговори між Києвом та Москвою залежать від виконання кремлівським режимом низки українських вимог, зокрема щодо виведення військ, повідомляє Новое время.

Про це сказав радник голови ОПУ Михайло Подоляк, коментуючи скандальні висловлювання ексканцлера Німеччини та затятого лобіста російських інтересів Герхарда Шредера.

Після своєї нещодавньої поїздки до Москви він висловив думку, що Путін нібито готовий до мирних переговорів, проте натомість хоче відмови України від частини своїх територій та вступу до НАТО.

За словами Шредера, «першим успіхом» у цьому напрямі стала так звана «зернова угода» і, можливо, її «вдасться поступово розширити до припинення вогню».

У свою чергу Подоляк звинуватив колишнього главу німецького уряду у спробі схилити Україну до капітуляції.