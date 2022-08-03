Подоляк ответил на заявление Шредера о готовности Путина к переговорам

В Офисе президента Владимира Путина заявили, что переговоры между Киевом и Москвой зависят от выполнения кремлевским режимом ряда украинских требований, в частности, касательно вывода войск, сообщает Новое время.

Об этом сказал советник главы ОПУ Михаил Подоляк, комментируя скандальные высказывания экс-канцлера Германии и ярого лоббиста российских интересов Герхарда Шредера.

После своей недавней поездки в Москву он высказал мнение, что Путин якобы готов к мирным переговорам, однако взамен хочет отказа Украины от части своих территорий и вступления в НАТО.

По словам Шредера, «первым успехом» в этом направлении стало так называемое «зерновое соглашение» и, возможно, его «получится постепенно расширить до прекращения огня».

В свою очередь Подоляк обвинил бывшего главу немецкого правительства в попытке склонить Украину к капитуляции.