За день РФ випустила по Україні ракет на $100 млн.

За даними видання "Forbes Ukraine", запуск 2 серпня росіянами восьми ракет типу Х-101 (Х-555) по Україні коштував Росії майже $100 млн, повідомляє Українська правда.

"Путін своєю злочинною війною прирікає Росію на злидні замість того, щоб інвестувати в її майбутнє. Чи не час росіянам припинити маршувати з портретами свого корумпованого лідера і почати ставити запитання?" – прокоментував представник МЗС України Олег Ніколенко.

Як підрахував журнал, вартість ракети Х-101 складає $13 млн, "Калібр" - $6,5 млн, "Іскандер" - $3 млн, "Онікс" - $1,25 млн, Х-22 - $1 млн, "Точка-У" - $0,3 млн.

Таким чином, росіяни випустили крилатих ракет лише за вчорашній день на $91 млн.