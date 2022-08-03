За день РФ выпустила по Украине ракет на $100 млн

По данным издания "Forbes Ukraine", запуск 2 августа россиянами восьми ракет типа Х-101 (Х-555) по Украине стоил России почти $100 млн, сообщает Украинская правда.

"Путин своей преступной войной обрекает Россию на нищету вместо того, чтобы инвестировать в ее будущее. Не пора ли россиянам прекратить маршировать с портретами своего коррумпированного лидера и начать задавать вопросы?" - прокомментировал представитель МИД Украины Олег Николенко.

Как подсчитал журнал, стоимость ракеты Х-101 составляет $13 млн, "Калибр" - $6,5 млн, "Искандер" - $3 млн, "Оникс" - $1,25 млн, Х-22 - $1 млн, "Точка-У" – $0,3 млн.

Таким образом, россияне выпустили крылатых ракет только за вчерашний день на $91 млн.