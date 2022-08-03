ОВА: Росія обстріляла багатоповерхівку у Чугуєві, є загиблий та поранені

У середу вдень росіяни обстріляли прифронтовий Чугуїв на Харківщині з РСЗВ, в результаті чого загинула одна людина та ще двоє отримали поранненя, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила Харківська ОВА в Telegram.

"Ворог обстріляв прифронтовий Чугуїв з РСЗВ, за попередніми даними, касетними снарядами Ураган. В результаті потрапляння у житлову п’ятиповерхівку одна людина загинула, двоє отримали поранення".

За інформацією ОВА, загинув 70-річний чоловік. Також отримали поранення 49-річна місцева мешканка та 53-річна громадянка Росії. Стан постраждалих середній.

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