ОВА: Росія обстріляла багатоповерхівку у Чугуєві, є загиблий та поранені
У середу вдень росіяни обстріляли прифронтовий Чугуїв на Харківщині з РСЗВ, в результаті чого загинула одна людина та ще двоє отримали поранненя, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомила Харківська ОВА в Telegram.
"Ворог обстріляв прифронтовий Чугуїв з РСЗВ, за попередніми даними, касетними снарядами Ураган. В результаті потрапляння у житлову п’ятиповерхівку одна людина загинула, двоє отримали поранення".
За інформацією ОВА, загинув 70-річний чоловік. Також отримали поранення 49-річна місцева мешканка та 53-річна громадянка Росії. Стан постраждалих середній.
Передісторія:
- Вранці 28 липня російські війська обстріляли Чугуїв Харківської області.
- В ніч на 25 липня російській війська також обстріляли Чугуїв, із-під завалів врятували трьох людей.