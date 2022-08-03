ОВА: Россия обстреляла многоэтажку в Чугуеве, есть погибший и раненые

В среду днем ​​россияне обстреляли прифронтовый Чугуев на Харьковщине из РСЗО, в результате чего погиб один человек и еще двое получили ранения, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила Харьковская ОВА в Telegram.

"Враг обстрелял прифронтовый Чугуев из РСЗО, по предварительным данным, кассетными снарядами Ураган. В результате попадания в жилую пятиэтажку один человек погиб, двое получили ранения".

По информации ОВА, погиб 70-летний мужчина. Также получили ранения 49-летняя местная жительница и 53-летняя гражданка России. Состояние пострадавших среднее.

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