ОВА: Россия обстреляла многоэтажку в Чугуеве, есть погибший и раненые
В среду днем россияне обстреляли прифронтовый Чугуев на Харьковщине из РСЗО, в результате чего погиб один человек и еще двое получили ранения, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщила Харьковская ОВА в Telegram.
"Враг обстрелял прифронтовый Чугуев из РСЗО, по предварительным данным, кассетными снарядами Ураган. В результате попадания в жилую пятиэтажку один человек погиб, двое получили ранения".
По информации ОВА, погиб 70-летний мужчина. Также получили ранения 49-летняя местная жительница и 53-летняя гражданка России. Состояние пострадавших среднее.
Предыстория:
- Утром 28 июля русские войска обстреляли Чугуев Харьковской области.
- В ночь на 25 июля русские войска также обстреляли Чугуев, из-под завалов спасли трех человек.