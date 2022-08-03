Швейцарія заборонила російське золото та ввела санкції проти Сбербанку

Швейцарія вирішила приєднатися до сьомого пакету санкцій Європейського Союзу проти Росії за повномасштабне вторгнення в Україну. Цей пакет включає ембарго на поставки російського золота і заморожування активів Сбербанку, повідомляє Обозреватель.

Про це йдеться у Федеральної ради Швейцарії.

"Нові заходи насамперед стосуються заборони на купівлю, ввезення або транспортування золота та виробів із нього з Росії. Послуги, пов'язані з цими товарами, також заборонені" , – йдеться у повідомленні.

Також санкції передбачають блокування активів найбільшого банку РФ, Сбербанку. Також забороняється надавати Сбербанку кошти, економічні ресурси чи технічні послуги.

Крім того, Швейцарія, як і ЄС, запровадила два винятки щодо фінансових операцій, пов'язаних із сільськогосподарською продукцією та постачанням нафти до третіх країн. Таке рішення пояснюють протидією глобальній продовольчій кризі.

Швейцарія не входить до ЄС, але з лютого 2022 року вирішила вести щодо агресора таку саму санкційну політику. Країна традиційно дотримується нейтралітету, але відмовилася від цієї позиції ще 28 лютого. Тоді влада країни заявила, що застосовуватиме щодо Росії ті ж пакети санкцій, що і Євросоюз.