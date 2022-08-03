Швейцария запретила российское золото и ввела санкции против Сбербанка

Швейцария решила присоединиться к седьмому пакету санкций Европейского Союза против России за ее полномасштабное вторжение в Украину. Этот пакет включает в себя эмбарго на поставки российского золота и заморозку активов Сбербанка, сообщает Обозреватель.

Об этом говорится в пресс-релизе Федерального совета Швейцарии.

"Новые меры в первую очередь касаются запрета на покупку, ввоз или транспортировку золота и изделий из него из России. Услуги, связанные с этими товарами, также запрещены" , – говорится в сообщении.

Также санкции предусматривают блокирование активов крупнейшего банка РФ, Сбербанка. Также запрещается предоставлять Сбербанку средства, экономические ресурсы или технические услуги.

Кроме того, Швейцария, как и ЕС, ввела два исключения в отношении финансовых операций, связанных с сельскохозяйственной продукцией и поставками нефти в третьи страны. Такое решение объясняют противодействием глобальному продовольственному кризису.

Швейцария не входит в ЕС, но с февраля 2022 года решила вести в отношении агрессора такую же санкционную политику. Страна традиционно соблюдает нейтралитет, но отказалась от этой позиции еще 28 февраля. Тогда власти страны заявили, что будут применять в отношении России те же пакеты санкций, что и Евросоюз.