Окупанти заявляють, що відкриють Антонівський міст наступного тижня
Росіяни заявили, що Антонівський міст у Херсонській області відриють для руху транспорту на наступному тижні, повідомляє Українська правда.
Про це говорить повідомлення ЗМІ окупантів "Кримінформ".
Віцепрем’єр-міністр Росії Марат Хуснулін заявив, що "на початку наступного тижня він (міст – ред.) вже буде готовий". Він також додав, що над відновленням мосту працювала компанія, яка зводила Кримський міст.
Що цьому передувало:
- Російські військові почали використовувати окрему поромну переправу, щоб перевозити техніку через Дніпро поблизу окупованого Херсона – це зафіксував супутник Planet Labs.
- Росіяни найчастіше використовували для перекидання своїх військ і техніки Антонівський міст, оскільки він розташований найближче до Херсона. Але після влучних ударів ЗСУ по мосту, він став непридатний для пересування.