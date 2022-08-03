Оккупанты заявляют, что откроют Антоновский мост на следующей неделе

Россияне заявили, что Антоновский мост в Херсонской области будет открыт для движения транспорта на следующей неделе, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит сообщение СМИ оккупантов "Крыминформ".

Вицепремьер-министр России Марат Хуснулин заявил, что "в начале следующей недели он (мост – ред.) уже будет готов". Он также добавил, что над восстановлением моста работала компания, возводившая Крымский мост.

Что этому предшествовало:

Российские военные начали использовать отдельную паромную переправу, чтобы перевозить технику через Днепр вблизи оккупированного Херсона – зафиксировал спутник Planet Labs.

Россияне чаще всего использовали для опрокидывания своих войск и техники Антоновский мост, поскольку он расположен ближе всего к Херсону. Но после точных ударов ВСУ по мосту он стал непригоден для передвижения.