"Газпром" відмовляється приймати газову турбіну для "Північного потоку"

У "Газпромі" заявили, що вони нібито не можуть отримати газову турбіну для "Північного потоку" через санкції Заходу, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє росiйське видання ТАСС.

"Санкційні режими Канади, ЄС, Великобританії і невідповідність існуючої ситуації чинним контрактним зобов'язанням з боку Siemens роблять поставку двигуна 073 на КС "Портова" неможливою" , - заявили в компанії.

При цьому канцлер Німеччини Олаф Шольц сьогодні заявляв, що Росія може отримати газову турбіну, якщо виявить бажання. Санкції ніяк не впливають на транспортування, а сама турбіна вже готова для використання.

Нагадаємо, раніше у компанії Siemens заявили, що Росія навмисно гальмує ввезення турбіни для "Північного потоку" після ремонту.