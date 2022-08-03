"Газпром" отказывается принимать газовую турбину для "Северного потока"

В "Газпроме" заявили, что они якобы не могут получить газовую турбину для "Северного потока" из-за санкций Запада, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает российское издание ТАСС.

"Санкционные режимы Канады, ЕС, Великобритании и несоответствие существующей ситуации действующим контрактным обязательствам со стороны Siemens делают поставку двигателя 073 на КС "Портовая" невозможной" , - заявили в компании.

При этом канцлер Германии Олаф Шольц сегодня заявлял, что Россия может получить газовую турбину, если изъявит желание. Санкции никак не влияют на транспортировку, а сама турбина уже готова для использования.

Напомним, ранее в компании Siemens заявили, что Россия намеренно тормозит ввоз турбины для "Северного потока" после ремонта.