Верещук: ракети РФ влучають у цивільні об'єкти у 50-60 разів частіше, ніж у військові

На один російський ракетний удар по військовому об'єкту припадає 50−60 ударів по цивільних об'єктах, повідомила віцепрем'єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, повідомляє Новое время.

"Тисячі ракет випускають росіяни по наших цивільних об'єктах: житлових кварталах, школах, лікарнях, дитсадках, торгових центрах тощо. На один удар по військовому об'єкту припадає 50-60 ударів по цивільних об'єктах" , - пише вона в Telegram.

Верещук додала, що терор цивільного населення є свідомою стратегією росіян.

"Вони дуже розраховують, що ми не витримаємо та зламаємось. Не дочекаються. Все ми витримаємо" , — переконана вона.

Президент Володимир Зеленський 18 липня говорив, що Росія випустила по Україні більше ніж 3 тисячі крилатих ракет.

21 липня українська розвідка повідомляла, що Росія використала проти України до 60% своїх запасів «високоточних» ракет.