Верещук: ракеты РФ попадают в гражданские объекты в 50−60 раз чаще, чем в военные
На один российский ракетный удар по военному объекту приходится 50−60 ударов по гражданским объектам, сообщила вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, сообщает Новое время.
"Тысячи ракет выпускают россияне по нашим гражданским объектам: жилым кварталам, школам, больницам, детсадам, торговым центрам и т. д. На один удар по военному объекту приходится 50−60 ударов по гражданским объектам", — пишет она в Telegram.
Верещук добавила, что террор гражданского населения является сознательной стратегией россиян.
"Они очень рассчитывают, что мы не выдержим и сломаемся. Не дождутся. Все мы выдержим", — убеждена она.
Президент Владимир Зеленский 18 июля говорил, что Россия выпустила по Украине больше 3 тысяч крылатых ракет.
21 июля украинская разведка сообщала, что Россия использовала против Украины до 60% запасов своих «высокоточных» ракет.