Кулеба: звільнення усієї території України є реалістичним

Глава МЗС України Дмитро Кулеба переконаний, що вся територія України буде звільненна від окупантів і це, на його думку, цілком реально, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорять слова Дмитра Кулеби під час брифінгу.

"Звільнення всієї території України є реалістичним" , - так відповів Кулеба на запитання, чи можна повернути Херсон під контроль України.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський наказав українським військовим повернути окуповані прибережні території півдня України, оскільки вони є життєво важливими для економіки країни.

Вчора стало відомо про 53 населених пункти Херсонської області, які звільнені від окупантів.