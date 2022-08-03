Кулеба: освобождение всей территории Украины является реалистичным

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба убежден, что вся территория Украины будет освобождена от оккупантов и это, по его мнению, вполне реально, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорят слова Дмитрия Кулебы во время брифинга.

"Освобождение всей территории Украины является реалистичным" , - так ответил Кулеба на вопрос, можно ли вернуть Херсон под контроль Украины.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский приказал украинским военным вернуть оккупированные прибрежные территории юга Украины, поскольку они являются жизненно важными для экономики страны.

Вчера стало известно о 53 населенных пункта Херсонской области, которые освобождены от оккупантов.