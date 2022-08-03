Куліба: наступні кораблі з українським зерном вже готові до відправлення
Кораблі з українським зерном уже готові до відправлення з українських портів, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє Новое время.
"Наступні кораблі вже готові до відправлення", - сказав він під час брифінгу.
Міністр додав, що вони будуть вирушати з портів, що беруть участь у зерновій ініціативі, згідно з узгодженим графіком.
"Сподіваємося, що все працюватиме і РФ не зробить жодних кроків, які б зруйнували ці домовленості, які були так важко досягнуті за посередництва ООН та Туреччини", — сказав він.
Кулеба також нагадав, що Україна стала першою з усіх учасників цієї домовленості, яка повністю готова до виконання всіх пунктів договору.
У середу, 3 серпня, в турецькому порту пройшла інспекція суховантажного судна Razoni, яке стало першим судном із зерном, яке вийшло з українського порту після досягнення так званих Стамбульських угод.