Куліба: наступні кораблі з українським зерном вже готові до відправлення

Кораблі з українським зерном уже готові до відправлення з українських портів, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє Новое время.

"Наступні кораблі вже готові до відправлення" , - сказав він під час брифінгу.

Міністр додав, що вони будуть вирушати з портів, що беруть участь у зерновій ініціативі, згідно з узгодженим графіком.

"Сподіваємося, що все працюватиме і РФ не зробить жодних кроків, які б зруйнували ці домовленості, які були так важко досягнуті за посередництва ООН та Туреччини" , — сказав він.

Кулеба також нагадав, що Україна стала першою з усіх учасників цієї домовленості, яка повністю готова до виконання всіх пунктів договору.

У середу, 3 серпня, в турецькому порту пройшла інспекція суховантажного судна Razoni, яке стало першим судном із зерном, яке вийшло з українського порту після досягнення так званих Стамбульських угод.