Соцмережі радника голови ОП Арестовича визнали екстремістськими у Білорусі
Соцмережі радника глави ОП Олексія Арестовича визнані в Білорусі екстремістськими та тепер будуть заблоковані в країні, повідомляє Новое время.
Про це повідомляє Медіазона із посиланням на заяву міністерства інформації Білорусі.
Повідомляється, що Ленінський районний суд Могильова ухвалив це рішення ще 27 липня.
Екстремістськими визнано:
- Youtube-канал Alexey Arestovych;
- Instagram-акаунт alexey.arestovich;
- Facebook-сторінка Олексій Арестович;
- Telegram-канал Arestovich / Official та Arestovich | Олексій Арестович.
Зазначається, що рішення суду підлягає негайному виконанню.