Соцмережі радника голови ОП Арестовича визнали екстремістськими у Білорусі

Соцмережі радника голови ОП Арестовича визнали екстремістськими у Білорусі
Фото: Скріншот відео

Соцмережі радника глави ОП Олексія Арестовича визнані в Білорусі екстремістськими та тепер будуть заблоковані в країні, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє Медіазона із посиланням на заяву міністерства інформації Білорусі.

Повідомляється, що Ленінський районний суд Могильова ухвалив це рішення ще 27 липня.

Екстремістськими визнано:

  • Youtube-канал Alexey Arestovych;
  • Instagram-акаунт alexey.arestovich;
  • Facebook-сторінка Олексій Арестович;
  • Telegram-канал Arestovich / Official та Arestovich | Олексій Арестович.

Зазначається, що рішення суду підлягає негайному виконанню.

Скриншот списку екстремістських матеріалів Мінінформу Білорусі
Фото: Скриншот списку екстремістських матеріалів Мінінформу Білорусі

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