Соцмережі радника голови ОП Арестовича визнали екстремістськими у Білорусі

Соцмережі радника глави ОП Олексія Арестовича визнані в Білорусі екстремістськими та тепер будуть заблоковані в країні, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє Медіазона із посиланням на заяву міністерства інформації Білорусі.

Повідомляється, що Ленінський районний суд Могильова ухвалив це рішення ще 27 липня.

Екстремістськими визнано:

Youtube-канал Alexey Arestovych;

Instagram-акаунт alexey.arestovich;

Facebook-сторінка Олексій Арестович;

Telegram-канал Arestovich / Official та Arestovich | Олексій Арестович.

Зазначається, що рішення суду підлягає негайному виконанню.