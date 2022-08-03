Соцсети советника главы ОП Арестовича признали экстремистскими в Беларуси

Соцсети советника главы ОП Алексея Арестовича признаны в Беларуси экстремистскими и теперь будут заблокированы в стране, сообщает Новое время.

Об этом сообщает Медиазона со ссылкой на заявление министерства информации Беларуси.

Сообщается, что Ленинский районный суд Могилева принял это решение еще 27 июля.

Экстремистскими признаны:

Youtube-канал Alexey Arestovych;

Instagram-аккаунт alexey.arestovich;

Facebook-страница Алексей Арестович;

Telegram-канал Arestovich / Official и Arestovich | Алексей Арестович.

Отмечается, что решение суда подлежит немедленному исполнению.