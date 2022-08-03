Зеленський прокоментував заяви про готовність Росії до переговорів

Президент Володимир Зеленський вважає, що усі заяви Росії щодо готовності до переговорів не відповідають дійсності, бо водночас Росія стягує резерви на південь України, повідомляє Українська правда.

Про це говорить відеозвернення Зеленського.

"Вони (Росія - ред.) активують різних емісарів із тезами про те, що держава-терорист нібито хоче переговорів...

Якби Росія справді реально хотіла закінчення війни, вона б не стягувала зараз резерви на український південь і не плодила б на українській території масові могили убитих невинних людей.

Ну і взагалі це просто огидно, коли колишні лідери вагомих держав із європейськими цінностями працюють на Росію, яка воює проти цих цінностей".

Зеленський закликав українців боротися:

"Бити терористів на нашій землі, поширювати інформацію про українські інтереси й здобувати для України успіхи, здобувати перемоги".

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