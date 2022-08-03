Зеленский прокомментировал заявления о готовности России к переговорам

Президент Владимир Зеленский считает, что все заявления России о готовности к переговорам не соответствуют действительности, поскольку в то же время Россия взимает резервы на юг Украины, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит видеообращение Зеленского.

"Они (Россия - ред.) активируют разных эмиссаров с тезисами о том, что государство-террорист якобы хочет переговоров...

Если бы Россия действительно реально хотела окончания войны, она не стягивала бы сейчас резервы на украинский юг и не плодила бы на украинской территории массовые могилы убитых невинных людей.

Ну и вообще это просто отвратительно, когда бывшие лидеры весомых государств с европейскими ценностями работают на воюющую против этих ценностей Россию".

Зеленский призвал украинцев бороться:

"Бить террористов на нашей земле, распространять информацию об украинских интересах и добывать для Украины успехи, добывать победы".

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