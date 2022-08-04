В ООН заявили про 10 млн українських біженців

За час війни з України евакуювалися 10 350 489 людей. Такі дані наводить Агентство ООН у справах біженців, повідомляє Кореспондент.

Понад 5 млн людей вирушили до Польщі. Близько двох млн осіб опинилися в Росії, понад один мільйон – в Угорщині, близько 964 тис. – в Румунії. Приблизно мільйон біженців знаходиться в Німеччині.

До Словаччини виїхало 471 тис. українських біженців, до Молдови - 557 тис. осіб.

"Це одна з найбільших криз вимушеного переміщення з часів Другої світової війни і, безумовно, найшвидша" , - йдеться в останній доповіді Агентства у справах біженців.

Всього з кінця лютого свої будинки залишили понад 10,3 млн. українців, або близько чверті населення країни (за оцінкою Мінфіну України, на 1 січня 2022 року в країні проживали майже 41,2 млн. осіб).

У той же час, прикордонних переходів в Україну з 28 лютого зафіксовано близько 4,2 млн.