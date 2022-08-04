В ООН заявили о 10 млн украинских беженцев

За время войны из Украины эвакуировались 10 350 489 человек. Такие данные приводит Агентство ООН по делам беженцев, сообщает Корреспондент.

Более 5 млн человек отправились в Польшу. Около двух млн человек оказались в России, более одного миллиона – в Венгрии, около 964 тыс. – в Румынии. Приблизительно миллион беженцев находится в Германии. В Словакию выехало 471 тыс. украинских беженцев, в Молдову – 557 тыс. человек.



"Это один из крупнейших кризисов вынужденного перемещения со времен Второй мировой войны и, безусловно, самый быстрый" , - говорится в последнем докладе Агентства по делам беженцев.

Всего с конца февраля свои дома покинули свыше 10,3 млн украинцев, или около четверти населения страны (по оценке Минфина Украины, на 1 января 2022 года в стране проживали почти 41,2 млн человек). В то же время пограничных переходов в Украину с 28 февраля зафиксировано около 4,2 млн.