У Генштабі повідомили оновлені дані про втрати військ РФ

﻿У Генеральному штабі ЗСУ повідомили﻿ про втрати російських військ в Україні з початку повномасштабного вторгнення.

Втрати противника з 24 лютого по 4 серпня орієнтовно склали:

особового складу - близько 41 500 (+150) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1789 (+15) од,

бойових броньованих машин ‒ 4026 (+4) од,

артилерійських систем – 946 (+7) од,

РСЗВ - 260 (+1) од,

засобів ППО - 118 (+0) од,

літаків – 223 (+0) од,

гелікоптерів – 191 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 742 (+2),

крилатих ракет - 182 (+2),

кораблів /катерів - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2960 (+38) од,

спеціальної техніки - 83 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках.

Дані уточнюються.