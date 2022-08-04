У Генштабі повідомили оновлені дані про втрати військ РФ
У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про втрати російських військ в Україні з початку повномасштабного вторгнення.
Втрати противника з 24 лютого по 4 серпня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 41 500 (+150) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1789 (+15) од,
- бойових броньованих машин ‒ 4026 (+4) од,
- артилерійських систем – 946 (+7) од,
- РСЗВ - 260 (+1) од,
- засобів ППО - 118 (+0) од,
- літаків – 223 (+0) од,
- гелікоптерів – 191 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 742 (+2),
- крилатих ракет - 182 (+2),
- кораблів /катерів - 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2960 (+38) од,
- спеціальної техніки - 83 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках.
Дані уточнюються.