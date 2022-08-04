В Генштабе сообщили обновленные данные о потерях войск РФ
В Генеральном штабе ВСУ сообщили о потерях российских войск в Украине с начала полномасштабного вторжения.
Потери противника с 24 февраля по 4 августа ориентировочно составили:
- личного состава - около 41 500 (+150) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1789 (+15) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 4026 (+4) ед,
- артиллерийских систем – 946 (+7) ед,
- РСЗО - 260 (+1) ед,
- средств ПВО - 118 (+0) ед,
- самолетов – 223 (+0) ед,
- вертолетов – 191 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 742 (+2),
- крылатых ракет - 182 (+2),
- кораблей /катеров - 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2960 (+38) ед,
- специальной техники – 83 (+0).
Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Донецком направлениях.
Данные уточняются.