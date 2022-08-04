В Генштабе сообщили обновленные данные о потерях войск РФ

﻿В Генеральном штабе ВСУ сообщили﻿ о потерях российских войск в Украине с начала полномасштабного вторжения.

Потери противника с 24 февраля по 4 августа ориентировочно составили:

личного состава - около 41 500 (+150) человек ликвидировано,

танков ‒ 1789 (+15) ед,

боевых бронированных машин ‒ 4026 (+4) ед,

артиллерийских систем – 946 (+7) ед,

РСЗО - 260 (+1) ед,

средств ПВО - 118 (+0) ед,

самолетов – 223 (+0) ед,

вертолетов – 191 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 742 (+2),

крылатых ракет - 182 (+2),

кораблей /катеров - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2960 (+38) ед,

специальной техники – 83 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Донецком направлениях.

Данные уточняются.