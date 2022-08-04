В Генштабе сообщили обновленные данные о потерях войск РФ

В Генштабе сообщили обновленные данные о потерях войск РФ
Фото: president.gov.ua

﻿В Генеральном штабе ВСУ сообщили﻿ о потерях российских войск в Украине с начала полномасштабного вторжения.

Потери противника с 24 февраля по 4 августа ориентировочно составили:

  • личного состава - около 41 500 (+150) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1789 (+15) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 4026 (+4) ед,
  • артиллерийских систем – 946 (+7) ед,
  • РСЗО - 260 (+1) ед,
  • средств ПВО - 118 (+0) ед,
  • самолетов – 223 (+0) ед,
  • вертолетов – 191 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 742 (+2),
  • крылатых ракет - 182 (+2),
  • кораблей /катеров - 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2960 (+38) ед,
  • специальной техники – 83 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Донецком направлениях.

Данные уточняются.

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