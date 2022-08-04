Шмигаль: з 1 вересня в Україні розпочнеться масова приватизація

Шмигаль: з 1 вересня в Україні розпочнеться масова приватизація

З 1 вересня в Україні має масово стартувати приватизація. На цьому наголосив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє﻿ прес-служба Кабміну.

"Президент України поставив завдання запустити приватизацію з вересня. Для цього Верховною Радою прийнято відповідне законодавство, Урядом розроблені всі підзаконні нормативні акти. Маємо зробити цей процес максимально швидким", — зазначив Шмигаль.﻿

Він додав, що особливо приватизація вплине на ситуацію в регіонах, де люди в селах і містечках знають об’єкти, які роками стоять і неефективно використовуються. За його словами, приватизація "покликана дати можливість викупити ці приміщення за справедливу ціну та розпочати роботу".

Приватизація також дасть можливість розширити виробництво для аграріїв, зазначив Шмигаль.

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