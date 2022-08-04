Шмыгаль: с 1 сентября в Украине начнется массовая приватизация

С 1 сентября в Украине должна массово стартовать приватизация. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает пресс-служба Кабмина.

"Президент Украины поставил задачу запустить приватизацию с сентября. Для этого Верховной Радой принято соответствующее законодательство, Правительством разработаны все подзаконные нормативные акты. Мы должны сделать этот процесс максимально быстрым" , - отметил Шмыгаль.

Он добавил, что приватизация повлияет на ситуацию в регионах, где люди в селах и городках знают объекты, годами стоящие и неэффективно используемые. По его словам, приватизация "призвана дать возможность выкупить эти помещения по справедливой цене и начать работу".

Приватизация также позволит расширить производство для аграриев, отметил Шмыгаль.