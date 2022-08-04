ОВА: окупанти обстріляли ракетами два райони Миколаєва

Вранці у Миколаєві пролунали потужні вибухи. Під обстріл потрапили два райони міста. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

﻿"Близько 04:00 та після 06:00, 4 серпня, у Миколаєві пролунали потужні вибухи. Під обстріли потрапили два райони міста" , - йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією пошкоджено житлові будинки (у них вибиті вікна та пошкоджений дах).

Також внаслідок потрапляння боєприпасів та їх уламків виникла пожежа. Окрім цього, одна з ракет влучила в проїжджу частину, інша – у тротуар.

Попередньо без жертв та постраждалих. Детальна інформація щодо наслідків обстрілів уточнюється.

Також окупанти протягом доби обстрілювали Миколаївську область. Попередньо постраждалих немає.