ОВА: оккупанты обстреляли ракетами два района Николаева

Утром в Николаеве прогремели мощные взрывы. Под обстрел попали два района города. Об этом сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким.

﻿"Около 04:00 и после 06:00, 4 августа, в Николаеве прогремели мощные взрывы. Под обстрелы попали два района города" , - говорится в сообщении.

По предварительной информации повреждены жилые дома (выбиты окна и повреждена крыша).

Также в результате попадания боеприпасов и их обломков возник пожар. Кроме этого, одна из ракет попала в проезжую часть, вторая – в тротуар.

Предварительно без жертв и пострадавших. Подробная информация о последствиях обстрелов уточняется.

Также оккупанты в течение суток обстреливали Николаевскую область.