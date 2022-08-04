ОВА: оккупанты обстреляли ракетами два района Николаева
Утром в Николаеве прогремели мощные взрывы. Под обстрел попали два района города. Об этом сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким.
"Около 04:00 и после 06:00, 4 августа, в Николаеве прогремели мощные взрывы. Под обстрелы попали два района города", - говорится в сообщении.
По предварительной информации повреждены жилые дома (выбиты окна и повреждена крыша).
Также в результате попадания боеприпасов и их обломков возник пожар. Кроме этого, одна из ракет попала в проезжую часть, вторая – в тротуар.
Предварительно без жертв и пострадавших. Подробная информация о последствиях обстрелов уточняется.
Также оккупанты в течение суток обстреливали Николаевскую область.