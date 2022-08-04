КНДР заявила про вихід із Договору про нерозповсюдження ядерної зброї

КНДР відмовилася виправдовуватися за володіння ядерною зброєю та назвала таке володіння "правом на самооборону". Про це повідомив постпред КНДР при ООН, повідомляє Корреспондент.

Під час конференції з питань нерозповсюдження ядерної зброї, яка відбувається в Нью-Йорку, постпред Північної Кореї при ООН сказав, що КНДР вийшла з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ) у рамках законної процедури за відповідною статтею, визначеною в договорі.