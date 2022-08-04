КНДР заявила о выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия
КНДР отказалась оправдываться за владение ядерным оружием, назвав это "правом на самооборону". Об этом сообщил постпред КНДР при ООН, сообщает Корреспондент.
В проходящей в Нью-Йорке конференции о нераспространении ядерного оружия постпред Северной Кореи при ООН сказал, что КНДР вышла из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в рамках законной процедуры по соответствующей статье, предусмотренной в договоре.
"Никто не имеет права или основания обвинять КНДР, обладающую ядерным оружием страну и не являющуюся государством-участником (ДНЯО), в реализации права на самооборону", - говорится в заявлении официального лица Северной Кореи.