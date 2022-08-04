ОВА: війська РФ обстріляли Донецьку область, є жертви
Російські окупанти сьогодні вранці, 4 серпня, завдали артилерійського удару по Торецьку. Про це повідомив начальник Донецької ОВА Павло Кириленко.
Зазначається, що удару було завдано близько 11 ранку, унаслідок обстрілу загинуло 8 осіб, також поранено 3 дітей та 1 дорослого.
"Влучили у зупинку громадського транспорту, де на той момент було скупчення людей.Крім того, росіяни пошкодили церкву та поранили тамтешнього священика, пошкодили навколишні багатоповерхівки", - йдеться в повідомленні.