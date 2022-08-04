ОВА: войска РФ обстреляли Донецкую область, есть жертвы

Российские оккупанты сегодня утром, 4 августа, нанесли артиллерийский удар по Торецку. Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Отмечается, что удар был нанесен около 11 утра, в результате обстрела погибли 8 человек, также ранены 3 детей и 1 взрослый.