У декількох містах повідомляється про замінування інфраструктурних об'єктів (Оновлено)
У деяких містах України повідомляють про замінування залізничних вокзалів, автовокзалів та ринків. Поліцейські перевіряють інформацію.
Рівне
Так, у Рівному поліцейські перевіряють інформацію про замінування залізничного, автовокзалу та на вулиці неподалік продуктового ринку. Відповідне повідомлення надійшло до поліції сьогодні, 4 серпня, близько 12:00. Проведено евакуацію людей із приміщень, повідомляється у Facebook.
Пізніше голова ОВА Віталій Коваль повідомив, що вибухонебезпечні предмети не виявлені.
Вінниця
Крім того, як пише Суспільне, аналогічна ситуація і у Вінниці.
"У Вінниці правоохоронці перевіряють інформацію про замінування інфраструктурних об'єктів. На місцях працюють спецслужби, вибухотехніки, проводять перевірку", - йдеться у повідомленні.
Кропивницький
Також повідомляється про замінування трьох об'єктів у Кропивницькому. За інформацією Суспільного, мовиться про замінування Центрального ринку, одного з відділень Нової пошти та залізничного вокзалу. Інформацію підтвердила речниця поліції області Віталіна Бевзенко. На місці працюють відповідні служби.
Хмельницький
ЗМІ повідомляють про можливе замінування автовокзалу, овочевого ринку та залізничного вокзалу у Хмельницькому.
Тернопіль
Також про ймовірне замінування залізничного вокзалу та ЦУМу повідомив мер Тернополя Сергій Надал.
"Є інформація про можливу провокацію і закладену вибухівку", - написав він.
Однак пізніше додав, що інформація про замінування у Тернополі не підтвердилася.
Черкаси
У Черкасах поліцейські перевіряють інформацію про замінування залізничного вокзалу, автовокзалу та пошти. Повідомлення про замінування надійшло сьогодні близько 13:00 години. На місцях працюють відповідні служби, людей евакуювали.
Оновлено о 15:00. Вибухонебезпечних предметів не виявлено, правоохоронці перевірили об’єкти, повідомляє Суспільне.
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