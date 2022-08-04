У декількох містах повідомляється про замінування інфраструктурних об'єктів (Оновлено)

У деяких містах України повідомляють про замінування залізничних вокзалів, автовокзалів та ринків. Поліцейські перевіряють інформацію.

﻿Рівне﻿

Так, у Рівному поліцейські перевіряють інформацію про замінування залізничного, автовокзалу та на вулиці неподалік продуктового ринку. Відповідне повідомлення надійшло до поліції сьогодні, 4 серпня, близько 12:00. Проведено евакуацію людей із приміщень, повідомляється у Facebook﻿.

Пізніше голова ОВА Віталій Коваль повідомив﻿, що вибухонебезпечні предмети не виявлені.

Вінниця﻿

Крім того, як пише Суспільне﻿, аналогічна ситуація і у Вінниці.

"У Вінниці правоохоронці перевіряють інформацію про замінування інфраструктурних об'єктів. На місцях працюють спецслужби, вибухотехніки, проводять перевірку" , - йдеться у повідомленні.

Кропивницький﻿

Також повідомляється про замінування трьох об'єктів у Кропивницькому. За інформацією Суспільного﻿, мовиться про замінування Центрального ринку, одного з відділень Нової пошти та залізничного вокзалу. Інформацію підтвердила речниця поліції області Віталіна Бевзенко. На місці працюють відповідні служби.

Хмельницький﻿

ЗМІ повідомляють про можливе замінування автовокзалу, овочевого ринку та залізничного вокзалу у Хмельницькому.

Тернопіль﻿

Також про ймовірне замінування залізничного вокзалу та ЦУМу повідомив﻿ мер Тернополя Сергій Надал.

"Є інформація про можливу провокацію і закладену вибухівку" , - написав він.

Однак пізніше додав, що інформація про замінування у Тернополі не підтвердилася.

Черкаси﻿

У Черкасах поліцейські перевіряють інформацію﻿ про замінування залізничного вокзалу, автовокзалу та пошти. Повідомлення про замінування надійшло сьогодні близько 13:00 години. На місцях працюють відповідні служби, людей евакуювали.

Оновлено о 15:00. Вибухонебезпечних предметів не виявлено, правоохоронці перевірили об’єкти, повідомляє Суспільне﻿.

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