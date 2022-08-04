В некоторых городах Украины сообщают о заминировании железнодорожных вокзалов, автовокзалов и рынков. Полицейские проверяют информацию.

Ровно﻿

Так, в Ровно полицейские проверяют информацию о заминировании железнодорожного вокзала, автовокзала и на улице недалеко от продуктового рынка. Соответствующее сообщение поступило в полицию сегодня, 4 августа, около 12:00. Проведена эвакуация людей из помещений, сообщается в Facebook.

Позже глава ОВА Виталий Коваль сообщил﻿, что взрывоопасные предметы не обнаружены.

Винница﻿

Кроме того, как пишет "Суспільне", аналогичная ситуация и в Виннице.

"В Виннице правоохранители проверяют информацию о заминировании инфраструктурных объектов. На местах работают спецслужбы, взрывотехники, проводят проверку" , - говорится в сообщении.

Кропивницкий﻿

Также в Кропивницком сообщается о заминировании трех объектов. По информации﻿ "Суспільного", речь идет о минировании Центрального рынка, одного из отделений Новой почты и железнодорожного вокзала. Информацию подтвердила представитель полиции области Виталина Бевзенко. На месте работают соответствующие службы.

Хмельницкий﻿

СМИ сообщают о возможном заминировании автовокзала, овощного рынка и железнодорожного вокзала в Хмельницком.

Тернополь﻿

Также о вероятном заминировании железнодорожного вокзала и ЦУМа сообщил мэр Тернополя Сергей Надал.

"Есть информация о возможной провокации и заложенной взрывчатке" , - написал он.

Однако позже добавил, что информация о заминировании в Тернополе не подтвердилась.

Черкассы﻿

В Черкассах полицейские проверяют информацию﻿ о заминировании железнодорожного вокзала, автовокзала и почты. Сообщение о заминировании поступило сегодня около 13:00. На местах работают соответствующие службы, людей эвакуировали.

Обновлено в 15:00. Взрывоопасные предметы не обнаружены, правоохранители проверили объекты, сообщает "Суспільне".

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