Правозахисники заявили, що ЗСУ наражають на небезпеку мирне населення

Правозахисна організація Amnesty International заявила, що українські військові, які стримують російську навалу, наражають на небезпеку цивільне населення, створюючи бази і розміщуючи озброєння в школах і лікарнях, в Офісі президента на це відповіли, що життю українців загрожує лише армія Росії, повідомляє Українська правда.

"Тактика України порушила міжнародне гуманітарне право, перетворивши цивільні об'єкти на військові цілі. Внаслідок російських ударів по населених пунктах, які послідували за цим, загинули мирні жителі і була зруйнована цивільна інфраструктура" , - йдеться в докладі Amnesty International.

Повідомляється, що з квітня по липень експерти правозахисної організації оглядали місця російських ударів у Харківській та Миколаївській областях та на Донбасі – вони опитували тих, хто вижив, і свідків та вивчали супутникові знімки.

Зазначається, що під час цього аналізу правозахисники виявили "докази того, що українські сили завдавали ударів із житлових районів, а також базувалися у житлових будинках у 19 містах та селах регіонів".

Згідно з доповіддю Amnesty International, "більшість житлових районів, де розташовувалися солдати, знаходилися за кілька миль від лінії фронту, і існували реальні альтернативи, які не наражали б на небезпеку мирних жителів, наприклад, військові бази, густі ліси або інші споруди, розташовані далі від житлових районів".

При цьому в Amnesty International заявили, що їм невідомо, щоб у задокументованих випадках військові просили чи допомагали з евакуацією мирного населення із сусідніх будівель, щоб мінімізувати втрати серед цивільних.

Правозахисна організація зазначила, що у 22 із 29 відвіданих нею на Донбасі та в Миколаївській області шкіл розміщувалися або особовий склад ЗСУ, або українська військова техніка та озброєння.

"Перебування на оборонній позиції не звільняє українських військових від дотримання міжнародного гуманітарного права. Військові ніколи не повинні використовувати лікарні для участі у бойових діях і повинні використовувати школи чи цивільні будинки лише у крайньому випадку, коли немає альтернатив.

Уряд України має негайно забезпечити розміщення своїх сил подалі від населених пунктів або евакуювати цивільне населення з районів, де діють військові" , - заявила генеральний секретар Amnesty International Аньєс Каламар.

При цьому правозахисники наголосили, що практика українських військових щодо розміщення військових цілей у межах населених пунктів жодним чином не виправдовує хаотичні російські атаки.

В Офісі президента на це заявили, що життю українців загрожує тільки російська армія, а заяви Amnesty International є не чим іншим, як участю в дискредитаційній кампанії Росії проти України.

"Сьогодні Росія докладає максимум зусиль, щоб дискредитувати Збройні Сили України в очах західних суспільств і зірвати постачання зброї, використовуючи всю мережу своїх агентів впливу. Шкода, що така організація, як Amnesty International бере участь у цій кампанії з дезінформації та пропаганди" , - відповів радник голови ОП Михайло Подоляк.

Представник ОП підкреслив, що "єдине, що становить загрозу життю українців, – це російська армія катів і ґвалтівників, яка прийшла в Україну чинити геноцид".

Подоляк наголосив, що українські захисники боронять свій народ і сім'ї.