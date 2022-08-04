Правозащитники заявили, что ВСУ подвергают опасности мирное население

Правозащитная организация Amnesty International заявила, что украинские военные подвергают опасности гражданское население, создавая базы и размещая вооружения в школах и больницах, в Офисе президента на это ответили, что жизни украинцев угрожает только армия России, сообщает Украинская правда.

"Тактика Украины нарушила международное гуманитарное право, превратив гражданские объекты в военные цели. В результате последовавших за этим российских ударов по населенным пунктам погибли мирные жители и была разрушена гражданская инфраструктура" , - указано в докладе Amnesty International.

Сообщается, что с апреля по июль эксперты правозащитной организации осматривали места российских ударов в Харьковской и Николаевской областях и на Донбассе – они опрашивали выживших и свидетелей и изучали спутниковые снимки.

Отмечается, что в ходе этого анализа правозащитники обнаружили доказательства того, что "украинские силы наносили удары из жилых районов, а также базировались в жилых домах в 19 городах и селах регионов".

Согласно докладу Amnesty International, "большинство жилых районов, где располагались солдаты, находились в нескольких милях от линии фронта, и существовали реальные альтернативы, которые не подвергали бы опасности мирных жителей, например, военные базы, густые леса или другие постройки, расположенные дальше от жилых районов".

При этом в Amnesty International заявила, что им неизвестно, чтобы в задокументированных случаях военные просили или помогали с эвакуацией мирного населения из соседних зданий, чтобы минимизировать потери среди гражданских.

Правозащитная организация отметила, что в 22 из 29 посещенных ею на Донбассе и в Николаевской области школ размещались либо личный состав ВСУ, либо украинская военная техника и вооружение.

"Нахождение на оборонительной позиции не освобождает украинских военных от соблюдения международного гуманитарного права. Военные никогда не должны использовать больницы для участия в боевых действиях и должны использовать школы или гражданские дома только в крайнем случае, когда нет альтернатив.

Правительство Украины должно немедленно обеспечить размещение своих сил вдали от населенных пунктов или эвакуировать гражданское население из районов, где действуют военные" , - заявила генеральный секретарь Amnesty International Аньес Каламар.

При этом правозащитники подчеркнули, что практика украинских военных по размещению военных целей в пределах населенных пунктов никоим образом не оправдывает неизбирательные российские атаки.

В Офисе президента на это заявили, что жизни украинцев угрожает только российская армия, а заявления Amnesty International являются не чем иным, как участием в дискредитационной кампании России против Украины.

"Сегодня Россия прилагает максимум усилий, чтобы дискредитировать Вооруженные Силы Украины в глазах западных обществ и сорвать поставки оружия, используя всю сеть своих агентов влияния. Жаль, что такая организация, как Amnesty International, участвует в этой кампании по дезинформации и пропаганде" , - ответил советник главы ОП Михаил Подоляк.

Представитель ОП подчеркнул, что "единственное, что представляет угрозу жизни украинцев, – это российская армия палачей и насильников, которая пришла в Украину совершать геноцид".

Подоляк подчеркнул, что украинские защитники защищают свой народ и семьи.