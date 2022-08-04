Банк Англії рекордно підвищив ключову ставку

Банк Англії у четвер повідомив про рішення підвищити ключову відсоткову ставку на 0,5 в.п. – це найбільший крок підвищення з 1995 року. Тепер вона перебуватиме на найвищому з часів світової фінансової кризи рівні – 1,75%, повідомляє ЛігаБізнес.

Рішення пов'язане з необхідністю вгамувати інфляцію, яка у Великій Британії перевищила 9% і до кінця року, за прогнозами, розженеться до 13% – найвищого рівня з 1980 року.

Банк Англії вважає, що інфляція "залишатиметься на дуже високому рівні протягом більшої частини 2023 року, перш ніж впасти до цільового рівня 2% через два роки".

Британський центробанк прогнозує, що наприкінці 2022 року країна зануриться в найглибшу з часу світової фінансової кризи рецесію. Вона буде довгою – цілих п'ять кварталів.

Голова центробанку Ендрю Бейлі заявив, що економічні проблеми у Великій Британії пов'язані насамперед з російсько-українською війною, і припустив, що чим довше вона триватиме, тим буде гірше.

При цьому він дав зрозуміти, що подолання інфляції буде пріоритетним завдання, навіть якщо це завдасть шкоди економіці.

"Війна має економічну ціну. Але це не відверне нас від встановлення монетарної політики" , – сказав Бейлі.

Ризики для прогнозів цього разу надзвичайно великі через невизначеність довкола війни та скорочення постачань російського газу до Європи.