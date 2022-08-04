Банк Англии рекордно повысил ключевую ставку

Банк Англии в четверг сообщил о решении повысить ключевую процентную ставку на 0,5 п.п. – это самый большой шаг повышения с 1995 года. Теперь она будет находиться на самом высоком со времен мирового финансового кризиса уровне – 1,75%, сообщает Лига.Бизнес.

Решение связано с необходимостью успокоить инфляцию, которая в Великобритании превысила 9% и к концу года, по прогнозам, ускорится до 13% – самого высокого уровня с 1980 года.

Банк Англии считает, что инфляция "останется на очень высоком уровне в течение большей части 2023 года, прежде чем упасть до целевого уровня 2% через два года".

Британский центробанк прогнозирует, что в конце 2022 года страна погрузится в самую глубокую со времен мирового финансового кризиса рецессию. Она будет длинной – целых пять кварталов.

Глава центробанка Эндрю Бейли заявил, что экономические проблемы в Великобритании связаны прежде всего с российско-украинской войной, а также предположил, что чем дольше она будет продолжаться, тем будет хуже.

При этом он дал понять, что борьба с инфляцией будет приоритетной задачей, даже если это нанесет ущерб экономике.

"Война имеет экономическую цену. Но это не отвернет нас от установления монетарной политики" , – сказал Бейли.

Риски для прогнозов на этот раз чрезвычайно велики из-за неопределенности вокруг войны и сокращения поставок российского газа в Европу.