Генштаб: ЗСУ звільнили села Мазанівка та Дмитрівка на Донеччині

Протягом тижня Збройні сили України звільнили села Мазанівка та Дмитрівка у Донецькій області, повідомляє Новое время.

Про це під час брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Олексій Громов.

Мазанівка розташована за 140 км від Донецька, а Дмитрівка — за 61 км.

Він також зазначив, що українським військовим вдалося покращити тактичне положення та просунутися у глибину оборони окупантів у районах населених пунктів Мазанівка, Брашків, Сулугунівка та Дмитрівка.