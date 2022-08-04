Генштаб: ЗСУ звільнили села Мазанівка та Дмитрівка на Донеччині
Протягом тижня Збройні сили України звільнили села Мазанівка та Дмитрівка у Донецькій області, повідомляє Новое время.
Про це під час брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Олексій Громов.
Мазанівка розташована за 140 км від Донецька, а Дмитрівка — за 61 км.
Він також зазначив, що українським військовим вдалося покращити тактичне положення та просунутися у глибину оборони окупантів у районах населених пунктів Мазанівка, Брашків, Сулугунівка та Дмитрівка.
"Звільнили два населені пункти — Мазанівку та Дмитрівку", — сказав він.