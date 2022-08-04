Генштаб: ВСУ освободили села Мазановка и Дмитровка в Донецкой области

В течение недели Вооруженные силы Украины освободили села Мазановка и Дмитровка в Донецкой области, сообщает Новое время.

Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.

Мазановка находится в 140 км от Донецка, а Дмитровка — в 61 км.

Он также отметил, что украинским военным удалось улучшить тактическое положение и продвинуться в глубину обороны оккупантов в районах населенных пунктов Мазановка, Брашков, Сулугуновка и Дмитровка.

"Освободили два населенных пункта — Мазановка и Дмитровка" , — сказал он.

В то же время, как сообщил Громов, ВСУ отошли с двух позиций под Донецком и Бахмутом.

По его словам, в ходе массированного применения российской артиллерии и наступления в районе Доломитного и Углегорской ТЭС в направлении Кодемы противнику удалось вытеснить украинские войска. Вооруженные силы вынуждены были покинуть Семигорье и перейти к обороне на восточных окраинах Кодемы.

Кроме того, 30 июля в результате активного применения противником авиации, артиллерии и реактивных систем залпового огня, ведения активных наступательных штурмовых действий по направлению Спартак — Авдеевка подразделения сил обороны вынуждены были покинуть шахту Бутовка и перейти к обороне южнее населенного пункта Авдеевка.