ERR: в Естонії вирішили якнайшвидше прибрати радянські пам'ятники

Уряд Естонії 4 серпня ухвалив рішення щодо якнайшвидшого усунення радянських пам'ятників з публічного простору, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас з посиланням на ERR.

"Головне вирішено – радянські пам'ятники треба прибрати з публічного простору, і ми зробимо це якнайшвидше. Конкретний час та порядок залежать від готовності та логістичного плану місцевих органів влади, ця логістика вимагає такої ж уваги, організації та участі від приватного сектору" , – зазначила прем'єрка.

Більш точний графік перенесення пам'ятників наразі не може бути оприлюднений, каже Каллас.

"Ми просуваємось у міру можливості виконання логістичних завдань. Важливо, щоб напруженість не загострювалася ні там, ні деінде. Зрозуміло, що російська агресія в Україні розтяла рани в нашому суспільстві, про які нагадують радянські пам'ятники, тому їх видалення з публічного простору необхідне, щоб уникнути додаткової напруги" , – наголосила вона.

Нині в Естонії від 200 до 400 таких пам'ятників.

Спікерка Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова заявила, що Естонія "перетворилася на репресивну державу" після запровадження заборони на виступи в країні російської попгрупи "Руки вверх".