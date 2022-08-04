Генштаб: ЗСУ просунулися вглиб оборони ворога на Харківському напрямку

На Харківському напрямку ЗСУ просунулися в глиб оборони супротивника і закріпилися на звільнених територіях, повідомляє Укрінформ.

Про це заступник начальника головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов повідомив на брифінгу у Медіацентрі України.

«На Харківському напрямку противник активних бойових дій не веде, намагається утримати захоплені території, а також завдає ракетних ударів. Сили оборони України просунулися вглиб оборони супротивника та закріпилися на звільнених територіях», – сказав Громов.

На Чернігівському, Конотопському та Сумському напрямках противник продовжує здійснювати обстріл, застосовуючи різні типи артилерії. Але інтенсивність таких обстрілів зменшилася з 50 до 39. За тиждень було зафіксовано один ракетний обстріл.

Громов також зауважив, що з метою відвернути увагу ЗСУ, у прикордонних з Україною областях розгорнуто угруповання військ прикриття держкордону Росії:

«До складу цих військ входять строковики чи офіцери, які відмовилися воювати в Україні».

Як повідомлялося, ймовірність настання противника з території Білорусі чи вторгнення білоруських військ в Україну залишається низькою.