Генштаб: ВСУ продвинулись вглубь обороны врага на Харьковском направлении

На Харьковском направлении ВСУ продвинулись в глубь обороны противника и закрепились на освобожденных территориях, сообщает Укринформ.

Об этом заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов сообщил на брифинге в Медиацентре Украина.

«На Харьковском направлении противник активных боевых действий не ведёт, пытается удержать захваченные территории, а также наносит ракетные удары. Силы обороны Украины продвинулись вглубь обороны противника и закрепились на освобожденных территориях», – сказал Громов.

На Черниговском, Конотопском и Сумском направлениях противник продолжает совершать обстрелы, применяя разные типы артиллерии. Но интенсивность таких обстрелов уменьшилась с 50 до 39. За неделю был зафиксирован один ракетный обстрел.

Громов также заметил, что с целью отвлечь внимание ВСУ, в пограничных с Украиной областях развернута группировка войск прикрытия госграницы россии:

«В состав этих войск входят срочники или офицеры, отказавшиеся воевать в Украине».

Как сообщалось, вероятность наступления противника из территории Беларуси или вторжения белорусских войск в Украину остается низкой.