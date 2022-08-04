СБУ встановила усіх, хто допоміг Росії красти українське зерно

СБУ встановила усіх, хто допоміг Росії красти українське зерно

СБУ встановила зрадників, які допомогли РФ викрасти понад 650 тис. тонн українського зерна з тимчасово окупованої Херсонщини і Запоріжжя. Серед них – колишній народний депутат від "Опоблоку" ексрегіонал Євген Балицький, повідомляє Українська правда.

Вартість краденого зерна оцінили в $200 млн.

Українська спецслужба встановила весь ланцюжок причетних: починаючи від зрадників, які підписали дозволи на вивезення зерна, і закінчуючи всіма членами екіпажу 10 суден рф, на яких транспортують награбоване.

СБУ повідомила про підозру таким фігурантам:

  • Євгену Балицькому - очільнику російської окупаційної адміністрації на захопленій частині Запорізької області;
  • Олександру Сауленку - самопроголошеному "виконувачу обов’язків мера" Бердянська;
  • Володимиру Стельмаченку - "директору" Бердянського морського торговельного порту.

Росіяни для викрадення зерна залучили судна під прапорами РФ та Сирії: "Надежда", "Сормовский-48", "Федор", "Матрос Кошка", "Матрос Позынич", "ZHIBEK ZHOLY", "Св. Костянтин", "Михаил Ненашев", "LAODICEA".

Оперативники Служби безпеки встановили ще 5 іноземних морських суден, що вивозять зерно з портів окупованих територій.

Нагадаємо: Балицький допомагав окупантам – йому оголосили про підозру.

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