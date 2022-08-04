СБУ установила всех, кто помог России воровать украинское зерно

СБУ установила всех, кто помог России воровать украинское зерно

СБУ установила предателей, которые помогли РФ похитить более 650 тыс. тонн украинского зерна из временно оккупированной Херсонщины и Запорожья. Среди них – бывший народный депутат от "Оппоблока" Евгений Балицкий, сообщает Украинская правда.

Стоимость ворованного зерна оценили в $200 млн.

Украинская спецслужба установила всю цепочку причастных: начиная от предателей, подписавших разрешения на вывоз зерна, и заканчивая всеми членами экипажа 10 судов России, на которых транспортируют награбленное.

СБУ сообщила о подозрении таким фигурантам:

  • Евгению Балицкому – руководителю российской оккупационной администрации на захваченной части Запорожской области;
  • Александру Сауленко – самопровозглашённому "исполняющему обязанности мэра" Бердянска;
  • Владимиру Стельмаченко – "директору" Бердянского морского торгового порта.

СБУ установила, что коллаборант Балицкий издал "распоряжение", на основании которого на оккупированных территориях была введена временная оккупационная администрация. В результате этого псевдопредприятию "Государственный зерновой оператор" было незаконно передано имущество 7 агропромышленных комплексов и зерновых терминалов на территории Запорожской области.

Кроме того, псевдомер Сауленко совместно с директором Бердянского морского торгового порта Стельмаченко обеспечили изъятие зерна из складов и загрузку его на морское судно Zhibek Zholy под флагом РФ.

Россияне для похищения зерна привлекли суда под флагами РФ и Сирии: "Надежда", "Сормовский-48", "Федор", "Матрос Кошка", "Матрос Позынич", "ZHIBEK ZHOLY", "Св. Константин", "Михаил Ненашев", "LAODICEA".

Оперативники Службы безопасности установили еще 5 иностранных морских судов, вывозящих зерно из портов оккупированных территорий.

Напомним: Депутат Запорожского облсовета от "Оппозиционного блока" экс-регионал Евгений Балицкий помогал оккупантам – ему объявили о подозрении.

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