Латвія призупинила угоду про економічне співробітництво з Росією

Міністерство закордонних справ Латвії в четвер поінформувало, що з 1 серпня була призупинена дія міжурядової угоди з Росією про економічне співробітництво, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє офіційний вісник уряду Латвії Latvijas Vеstnesis.

Також із 1 серпня було призупинено дію угоди між урядами Латвії та Росії щодо створення міжурядової комісії у сферах економічного, науково-технічного, гуманітарного та культурного співробітництва.

Як уже повідомлялося, з понеділка було призупинено дію угоди між Латвією та Росією від 2010 року про спрощення взаємних поїздок між мешканцями прикордонних районів двох країн.

Раніше, 16 травня, було призупинено дію угоди між урядами Латвії та Росії про запобігання подвійному оподаткуванню та ухилення від сплати податків щодо податків на прибуток та капітал та протоколу до нього.

Того ж дня призупинена дія статті 13 угоди між урядами Латвії та Росії щодо соціального захисту російських військових пенсіонерів та членів їхніх сімей, які проживають на території Латвії.

Нагадаємо, Латвія планує додатково перевіряти всіх громадян, які в'їжджають з Білорусі та Росії.